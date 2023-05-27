Kartepe Belediyesi, üniversite sınavına girecek öğrencileri stresten uzaklaştırmak adına hem mangalda sucuk-köfte keyfi yaşattı hem de konserle eğlencelerine eğlence kattı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bu yıl üniversite sınavına girecek olan öğrencilere jest yaptı. Seka Kamp’ta düzenlenen “Sınav Stresine Mangal Molası” etkinliğinde Kartepeli gençler gönüllerince eğlendi. Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, "Çok güzel günde bir araya geldik. Başkan Mustafa Kocaman eğitim başta olmak üzere her alanda bizlere destek verilmektedir. Bugün de öğrencilerimize harika bir jest yaptı. Öğrencilerimize yeni hayatlarında başarı dolu günler diliyorum” dedi.

Konuşma yapan Mustafa Kocamana ise "Sizlerin başarısından büyük gurur duyuyorum. İnşallah içinizden belediye başkanları, milletvekilleri, bakanlar çıkacaktır. Onun için de çalışmak, mücadele etmek durumundayız. Hayat kolay değildir. Hiç kimse çalışmadan bir yere gelemez. Belediye başkanı, avukat, doktor olmak emek ister. Mücadele etmeden, ter dökmeden başarı gelmez. Her şeyi zamana göre yapacağız. Bugün eğleneceğiz. Yarın ders çalışacağız. Üniversite sınavını kazandıktan sonra Kartepe’ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Sizler de sizden sonra gelecek olanlara hizmet edeceksiniz" diye konuştu.

Mangalda sucuk ve köfte keyfinden sonra “Sınav Stresine Mangal Molası” etkinliğinde Gergin Görünüşlü Adam grubu konseri ile gençler coşarken, yapılan ikramlar ve etkinliklerle Kartepeli gençler gönüllerince eğlendi.