Osmangazi Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirmelerine destek olmak adına ilçenin üç farklı noktasında ücretsiz Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği hizmeti sağlayacak.

Osmangazi Belediyesi, Yükseköğretim Kurumu Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak olan gençler için Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği noktaları oluşturdu. Üniversite adaylarına, geleceklerini belirleyecek bu tercihlerde yol gösterici olmayı amaçlayan Osmangazi Belediyesi’nin ilçenin üç farklı noktasında oluşturduğu Tercih Danışmanlığı ve Rehberliği Merkezleri, 25-29 Temmuz tarihleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Demirtaş Kültür Merkezi ve Emek Yetenek Evi’nde kurulan olan tercih noktalarında görev alacak olan uzman eğitmenler, 25 Temmuz Perşembe gününden itibaren 10.00 ve 19.00 saatleri arasında gençlere en doğru üniversiteyi ve bölümü seçebilmeleri konusunda katkı sağlayacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Gençlerimizin geleceğini şekillendirecek olan bu süreçte onların yanında olmak, doğru tercihler yapmalarını sağlamak amacıyla bu hizmeti sunuyoruz. Geleceklerini doğru yönlendirmeleri ve bilinçli tercih yapabilmeleri adına gençlerimizi ve ailelerini ücretsiz danışmanlık noktasını ziyaret etmeye davet ediyorum” dedi.

Kaynak: İHA