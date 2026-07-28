

Nilüfer Belediyesi, Amatör Spor Kulüpleri Ayni ve Nakdi Yardım Destek Projesi kapsamında ilçede faaliyet gösteren amatör sporcularla İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda bir araya geldi. Düzenlenen törende kulüplere ayni ve nakdi yardım paketleri teslim edildi. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, her zaman çocukların ve gençlerin yanında olacaklarını vurguladı. Sporun çocukların gelişimindeki rolüne değinen Başkan Şadi Özdemir, "Biliyoruz ki onları sporla birlikte büyüttüğümüzde, kötü alışkanlıklardan uzak kalacaklar. Aynı zamanda disiplinli olmayı, çalışkan olmayı, takım olmayı, birlikte hareket etmeyi de öğrenecekler. Biz de Belediye olarak organizasyonlarda bütün kulüplere elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız" dedi.

Nilüfer Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Kemal Güler ise, amatör spora verilen hiçbir desteğin küçük olmadığını belirterek, "Verilen her destek bir çocuğun sahaya çıkmasına, bir gencin kötü alışkanlıklardan uzak kalmasına ve bir ailenin umutla tribünde yerini almasına katkı sağlar. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte ayrıca U16 Türkiye Şampiyonu Nilüfer Kızılcıklı Spor Kulübü ile U15 Türkiye üçüncüsü olan Bursa Fethiye 1973 Spor Kulübü, başarılarını Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile paylaştı.

Tören, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in 31 amatör spor kulübünün temsilcilerine yardım paketlerini takdim etmesi ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Törende ilçede faaliyet gösteren 31 spor kulübüne toplam 3 milyon 100 bin lira destek verildi.

Kaynak: BÜLTEN