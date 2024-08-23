Mazeretli kayıt başvuruları, 26 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Genel yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci devreye girecek. 2024 YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, bu ek yerleştirme sürecine başvuru yapma hakkına sahip olacaklar. Ek yerleştirme başvuru tarihleri ise ilerleyen günlerde duyurulacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, herhangi bir programa yerleşemeyen adayların ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Özvar, kalan sınırlı sayıdaki boş kontenjanların, yerleşemeyen adaylar için yeni bir fırsat oluşturacağını belirtti ve "Adaylarımızın bu şansı en iyi şekilde değerlendireceğine olan inancım tamdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: MİLLİYET