Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre gelen misafirlerin ve aynı zamanda şehirde bulunan insanların kültürü, tarihi gelişmeleri, doğal güzellikleri ve yapılan çalışmaları keşfetmesini sağlıyor. Tanıtım gezileri çerçevesinde her hafta farklı bir ekiple yolculuğa çıkan Büyükşehir’in uzman ekipleri şehrin dört bir yanını kapsayan gezilerle misafirlere unutulmaz hatıralar yaşatıyor. Programın son konukları Hendek Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencileri oldu. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezilerde şehrin birçok ilçesi ve farklı noktaları aynı gün içinde gezildi. Tarihi camileri ziyaret eden öğrenciler Büyükesence Cumaaltı Cami, Orta Cami ve Orhan Gazi Cami’ni gezdi. Erken dönem mimarisinin en seçkin örnekleri arasında yer alan camiler, öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Öğrencilerin bir diğer durağı ise tarihi müzeler oldu. Alifuat Paşa Müzesi, Türk Ticaret Bankası Müzesi, Deprem Müzesi ve Sakarya Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler, tarihi eserleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Programda Roma Mezar Odası, Tarihi Sakarya Köprüsü, 2. Bayezid Köprüsü ve Pamukova Seyir Terasını da ziyaret eden öğrenciler oldukça keyifli bir gün geçirdi. Eski dönem kalıntılarını yüzyıllar sonra görme ve tanıma imkanı bulan misafirler, Sakarya’nın geçmişinde uzun bir yolculuğa çıktı.