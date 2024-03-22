ORC anket şirketi, 17-20 Mart 2024 tarihleri arasında İnegöl’de 1290 kişi ile CATI anket sistemiyle yapılan ankettin sonuçları sosyal medya hesabından yayınlandı. Yayınlanan ankette AK Parti Belediye Başkan adayı Alper Taban ilk sırada yer alırken, CHP adayı Ali Doğan 2, Yeniden Refah Partisinin adayı ise 3’ncü sırada yer aldı. İşte anketin sonuçları ve oy oranları;

AK Parti İnegöl Belediye Başkan adayı Alper Taban %53.1, CHP İnegöl Belediye Başkan adayı Ali Doğan %17.4, Yeniden Refah Partisi İnegöl Belediye Başkan adayı Mehmet Kaygusuz %13.6, Saadet Partisi İnegöl Belediye Başkan adayı Hasan Eroğlu %6.5, İYİ Parti İnegöl Belediye Başkan adayı Sevda Özcan %5.2ve Diğer adaylar yüzde 4,2.