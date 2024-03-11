Çıktığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan gazeteci İsmail Saymaz, Bursa hakkında dikkat çekici açıklamlarda bulundu. Saymaz, programda Bursa'da 50 yıl sonra bir ilkin gerçekleşebileceğini iddia etti.

Saymaz'ın açıklamalarında satır başları şöyle;

"Yeniden Refah Partisi, eski AK Parti İl Başkanı Sedat Yalçın'ı Bursa Büyükşehir'e aday göstererek tüm dengeleri değiştirdi. Ben gün boyu Bursa sokaklarındaydım. Bursa'da görüştüğüm bir çok insan CHP'nin büyükşehir adayı Mustafa Bozbey'e oy vereceğini belirtti. Yani CHP uzun bir zaman sonra Bursa'yı yönetebilir. En son 1977'de CHP Bursa'yı yönetmiş. Eğer 1999-2004 yılları arasındaki DSP dönemini saymazsak yaklaşık 50 yıl sonra Bursa'da CHP'yi görerek bir ilk ile karşı karşıya kalabiliriz"