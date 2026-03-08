Epic Games, 12 Mart’a kadar Turnip Boy Robs a Bank ve Idle Champions of the Forgotten Realms oyunlarını ücretsiz olarak kütüphaneye ekleme fırsatı sunuyor. Epic Games hesabı bulunan kullanıcılar, belirtilen tarihe kadar bu oyunları oyun kütüphanelerine ücretsiz olarak ekleyebiliyor.

Turnip Boy Robs a Bank, komedi temalı bir aksiyon-macera ve roguelite türünde bir oyun olarak öne çıkıyor.

Idle Champions of the Forgotten Realms hediye paketinin içinde ise Raistlin Majere, Gale, Spurt, Briv ve Ellywick karakterleri, her karakter için 32 Platin Sandık, iki haftalık iksir ve özel bir Baaz Draconian yoldaşı bulunuyor.