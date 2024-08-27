Türk sinemasının ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Sevil Üstekin, hayatını kaybetti. 1949 yılında doğan Üstekin, uzun yıllar boyunca birçok önemli yapımda yer alarak izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. 70'li yıllardan itibaren sahnelerde yer alan başarılı oyuncu, özellikle "Bizimkiler" dizisindeki *Şükrü'nün karısı* rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

Sevil Üstekin, kariyeri boyunca tiyatro, dizi ve sinema projelerinde gösterdiği üstün performanslarla hem eleştirmenlerden hem de seyircilerden tam not almıştı. Sanat camiası, Üstekin’in vefatıyla büyük bir ustayı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Cenaze törenine dair detayların ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?

Sevil Üstekin, 1969'da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali PoyrazoğluTiyatrosu, Gülriz Sururi -Engin Cezzar Tiyatrosu,Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Üstekin çok sayıda filmde de rol aldı.