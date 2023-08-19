Ünlü oyuncu Cemre Baysel İnegölspor formasıyla sosyal medya hesabından poz vererek, İnegölspor’a başarılar diledi.



Sergio Ramos transfer söylentileri ile tüm Türkiye’de adını duyuran İnegölspor, şimdide ünlü isimlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Payitaht Abdülhamid dizisiyle adından söz ettiren ödüllü oyuncu Cemre Baysel’den İnegölspor’a destek geldi.

3.9 milyon takipçili İnstagram hesabından İnegölspor formasıyla fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu “#birhayalimizvar diyerek yeni sezona başlayan İnegölspor kulübüne başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öznur Dede