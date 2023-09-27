Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu, Beyoğlu’ndaki bir parkta ölü bulundu. Oyuncunun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, ölmeden önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Tiyatrocu, sinema ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu, sabah 10.00 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’nde bulunan Şehitler Parkı’nda ölü halde bulundu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yerde hareketsiz halde yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince güvenlik şeridiyle kapatılan olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Seda Fettahoğlu’nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

“Silahı yeni almış ve burada kafasına ateş etmiş”

Ömer Avni Mahallesi Muhtarı Ayşen Bingöl, “Saat 10.00 gibi bir ambulans geçti, onu gördüm. Sonra mahallenin whatsapp grubunda bir komşumuz, mahalledeki parkta bir hanımın kendini vurduğunu yazdı. Ben de koşarak geldim, polislere ne olduğunu sordum. 1979 doğumlu bir hanımın kafasına silahla ateş ettiğini ve vefat ettiğini ilettiler. Sonra yine mahalle grubunda kişinin bir oyuncu olduğunu yazdılar. Ben de öylece öğrenmiş oldum. Benim mahallemde ikamet etmiyor. Hanımefendi dışarıdan gelmiş. Yine komşulardan öğrendiğim kadarıyla, silahı yeni almış, gelmiş burada oturmuş ve maalesef kafasına ateş etmiş” dedi.

“İntihar diye duyduk”

Olayın yaşandığı yere yakın bir yerde çalıştığını söyleyen Tuğrul Yüksel isimli vatandaş ise, “Ambulansları ve polisleri görünce bu tarafa geldim. Kendini vurmuş diye duyduk, intihar diye duyduk. Kim olduğunu öğrenemedik, sanatçı diye duyduk. Polisler de bizi buraya yaklaştırmadı zaten. Biz de uzaktan baktık” diye konuştu.

Sosyal medya “Yaşamı sev, bedeni koru” paylaşımı

Öte yandan, ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu’nun sosyal medyada yaptığı paylaşımlar da dikkat çekti. Fettahoğlu’nun paylaşımlarında son derece mutlu olduğu ve bir fotoğrafının altına “Yaşamı sev, bedeni koru” etiketi yazdığı görüldü. Ayrıca, Fettahoğlu’nun doğum gününün de dün olduğu öğrenildi.