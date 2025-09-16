

Nilüfer Belediyesi, kamusal hizmetlerin kesintisiz ve daha verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak adına imar uygulamalarında yeni bir düzenlemeye gitti. 20 Ağustos 2025 tarihinde Nilüfer Belediye Başkan Vekili Mehtap Esen başkanlığında toplanan Nilüfer Belediye Encümeni, Fethiye ve Ataevler Mahallelerinde muhtelif parsellerde imar uygulaması yapılmasına karar verdi. Söz konusu alanlarda okul yapımları için parsellerde değişiklik yapıldı.



Yapılan düzenleme ile Ataevler Mahallesi’ndeki iki arsa ile Fethiye Mahallesi’ndeki bir arsanın durumu yeniden belirlendi. 2025/833 sayılı kararla yapılan düzenleme, Ataevler Mahallesi’ndeki 1262 ada 3 parsel ile 1321 ada 3 parseli ve Fethiye Mahallesi’ndeki 1825 ada 7 parseli kapsıyor. 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi uyarınca yapılan bu uygulama ile söz konusu parsellerde bulunan Maliye Hazinesi ve Nilüfer Belediyesi’ne ait hisseler, tek bir imar parselinde birleştirildi.