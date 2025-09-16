

Pazar günü lig maçında Şanlıuarfaspor'a şanssız bir şekilde 2-1 yenilerek 3 puan bırakan İnegölspor'un kupa mesaisi başlıyor.

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada galip gelen taraf bir üst tura yükselecek.



3. Lig 1. Grupta İnegöl temsilcisi Kafkasspor'un grubunda yer alan Küçükçekmece Sinopspor ile mücadele edecek olan Bordo Beyazlılarda Teknik Direktör İsmail Güldüren'in sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıkması bekleniyor.



Takıma yeni katılan isimler ile az süre alan oyuncularla harmanlanacak 11'le rakibinin karşısına çıkacak olan Bordo Beyazlılarda hedef bir üst tura yükselmek.

Sultan Su İnegölspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eleme maçında Ezinespor'u 2-0 yenmeyi başarmıştı.



KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR NASIL BİR EKİP?

Nesine 3. Lig 1. Grup takımı olan İstanbul temsilcisi Küçükçekmece Sinopspor, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak lige 4 puanla başladı.

Kadrosunda 22 futbolcusu bulunan ekibin yaş ortalaması 23.7 olarak hesaplanırken, takımın en etkili silahı ise ofansif orta saha oyuncusu Enes İlkin.



MAÇ NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur eleme maçında Küçükçekmece Sinopspor- Sultan Su İnegölspor arasında ki karşılaşma 17 Eylül Çarşamba günü İstanbul Bolluca stadında saat 15.00'de oynanacak.