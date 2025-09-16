Kullanım alanlarının genişletilmesi, oturma kapasitelerinin artırılması ve kitap koleksiyonlarının güçlendirilmesi gibi çalışmalar, kütüphanelerin daha erişilebilir ve verimli hale gelmesini sağladı.

Bakanlık verilerine göre, kütüphanelerdeki oturma kapasitesi yüzde 51 artarak 97 bin 480’den 147 bin 200’e yükseldi. Kitap sayısı ise yüzde 28 artışla 19 milyon 966 bin 573’ten 25 milyon 653 bin 470’e ulaştı. Kullanım alanları da yüzde 131 artış göstererek 324 bin 858 metrekareden 750 bin metrekareye çıktı.

Kütüphaneleri kullanan kişi sayısında da önemli bir artış yaşandı. 2018’den bu yana kullanıcı sayısı yüzde 37 artarak 28 milyon 242 bin 986’dan 38 milyon 737 bin 705’e yükseldi. Üye sayısı ise yüzde 164’lük artışla 2 milyon 872 bin 499’dan 7 milyon 595 bin 952’ye ulaştı.