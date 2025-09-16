Cumartesi günü oynanan maçta Aravutköy Belediyespor'u 3-1 yenerek ligde doludizgin giden Bursaspor, 3. Lig 3. Grup takımlarından Karadeniz Ereğlispor'la karşı karşıya gelecek.



Türkiye Kupası 1. tur maçında Bilecik ekibi Söğütspor'u 8-0 yenen Yeşil Beyazlılar da yeni hedef Karadeniz Ereğlispor'u da yenerek bir üst tura yükselmek.

Teknik Direktör Adem Çağlayan, kupa maçında yine rotasyonlu bir 11'le sahaya çıkacak. Çağlayan'ın Söğütspor maçında ki 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.



KARADENİZ EREĞLİ NASIL BİR TAKIM?

Ligde oynanan 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 3. Lig 3. Grupta 4 puanla 5. sırada yer alan ekip, 2 maçta rakip filelere 4 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

Grubunda ofansif bir takım hüviyetinde olan Karadeniz Ereğlispor, kolay gol atmasına karşın kolay gol yiyen bir takım olarak göze çarpıyor.



KARADENİZ EREĞLİSPOR-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme maçında Karadeniz Ereğlispor-Bursaspor arasında ki mücadele 17 Eylül Çarşamba günü Şehit Vefa Karakurdu stadında saat 14.00'de başlayacak. Maç Aspor'dan canlı yayınlanacak.