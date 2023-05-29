28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından oyuncu Ahsen Eroğlu, yaptığı paylaşımla ülkeyi terk edeceğini duyurdu. Oyuncu, insan gibi yaşama hakkının olmadığını savunarak takipçilerine “bana gitme vakti geldi” dedi.

27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Eroğlu, kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandı.. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer alan Eroğlu, 2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yaptı. 2020'den 2021'e kadar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi canlandıran Eroğlu, 2020 yılında Sardunya adlı uzun metraj filmde Gizem karakterini canlandırmıştı 47. Altın Kelebek Ödülleri‘nde Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü alan Eroğlu, Şebnem İşigüzel’in aynı adlı romanından uyarlanan Ağaçtaki Kız adlı tiyatro oyununun da başrolündeydi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açıkça Millet İttifakı için çalışan ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na oy isteyen oyuncu, Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından ülkeyi terk edeceğini duyurdu.

Paylaşımında ayrımcılık görmek istemediğini söyleyen Eroğlu, kendini geliştirmek ve çözüm yolları bulmak için gideceğini duyurdu.

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