Alanyurt Kozluca yolu üzerinde meydana gelen kaza servis minibüsü ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan sürücü Furkan K.(23) yönetimindeki 16 AUH 436 plakalı motosiklet, Alanyurt'tan gelip Beyazgül sokağa dönüş yapmakta olan sürücü Zekeriya E.(69) yönetimindeki 16 S 6192 plakalı servis minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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