Son zamanlarda sosyal medyada çektiği kısa videolarla ününe ün katan oyuncu Esra Dermancıoğlu, bu kez film sektörünü hedef aldı. Film ve dizilerde sadece 20-27 arasında olan kişiler üzerinden hikayelerin anlatıldığını öne süren Dermancıoğlu, “''Biz televizyonda artık dizi seyretmiyoruz. Artık bir defile seyrediyoruz. Kızları giydiriyorlar , ne bir hikaye var, ne de başka bir şey. Sadece 20-27 yaş değil, orta yaşta yaşıyor ülkede. 50 zaten mezar. 40 yaş üstü insanlar zombi mi?" diye konuştu.

Türkiye’de senaryoların aşk taktikleri üzerine yazıldığını ancak yayınlanan film ve dizilerin sadece belirli yaş üzerinden gerçekleştiğini öne süren Esra Dermancıoğlu, eskide kalan şeyleri sırf reyting uğruna taktik amaçlı yayınlandığını söyledi.

Film ve dizi şirketlerinin orta yaş gruplarını esas alan senaryolar yazmaya korktuğunu iddia eden sanatçı:

"Yani artık bir defile seyrediyoruz. Bunlar dizi değil, dizi seyretmiyoruz.biz film seyretmiyoruz. Biz defile seyrediyoruz. Kızları giydiriyorlar, bir defile gibi. Ne bir hikaye var, ne bir şey var. İnsan bir cümle yani, bir şey yazıldığında ağza bir hikaye anlatmak diye bir şey vardır ya. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Yani madem 20-27 aarasinda da bir şey açamıyorsunz. O jenerasyonu da zaten bir şekilde yakalayamıyorsun. Z kuşağını yani.

Aşk taktikleri diye işler iyi yapılıyor burada. Ne aşk taktiği? Hangi taktik? Öyle bir şey yok. Eski onlar. Kaldı, bitti. Amerika'daki onu 200 yıl evvel yaptılar, İkinci Dünya Savaşında yaptı Amerika onu. Bitti, öyle bir şey yok. Kimsenin taktik maktik yaptığı yok. Yani biraz güncel. Hadi tamam 20 ile 27'yi yapıyorsun. Hadi tamam Türkiye’de 40 yaşı, sektör şöyle demiş: 40 yaş bir kadın ve bir erkeğin hikayesini anlatmak, 50 zaten mezar. Yani 50 yok. 50 hepsi entübe Türkiye’de. 50 Allah korusun 45 yaşındaki bir kadının baya hani bir hikayesini onun üzerine dönecek bir hikayeyi koysan seyretmeyecekler sanıyorlar. Babalar gibi seyrederler. Çünkü onlar bu ülkede 20-27 ile arsında insanlar dışında biraz orta yaşta yaşıyor ülkede, di mi? 40'ta yaşıyor, 45te yaşıyor. Onun aşkı da var, yaşıyoruz bide. Yani 40 pluslar olarak artık 50ye doğru giden, 50'sinde olan bir kadın, biz yaşıyoruz arkadaşlar. Aşkta yaşıyoruz, biz hala aktifiz, biz konuşuyoruz, ifade ediyoruz. Beynimiz çalışıyor. Yani alzheimer olmuyorsun 40'tan sonra. Orta yaş diye bir şey var, bunların hayatı var. Bunların yaşadıkları var, yaşayamadıkları, aşkları, iş hayatı, başarıları. Yani bunlar insanları çeker. Yani korkmayın. Bunları da anlatın. 20 ile 27 biz Türkiye'de dışarıdan baksan sonuçta sinema dediğin nedir? Yani bir ülkeyi de anlatır sineması dimi? Ülkenin sineması da vardır. O sineması toplumu anlatır. 40 yaş üstü insanlar zombi mi? Bizim toplumda 20 ile 27 Yani sanki Türkiye de 27den sonra herkes zombi, herkes mezar altında. Hiç kimse hiçbir şey yaşamıyor. Bir tek 20- 27 yemek yiyor. 20-27 aşk yaşıyor. 20-27 sevişiyor. 20 ile 27 konuşabiliyor."