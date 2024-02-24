İstanbul’un en işlek ve uğrak mekanlarında vakit geçirmeyi tercih eden ünlülerin tercihleri de son zamanlarda değişmeye başladı. Şehrin yoğunluğu ve trafik keşmekeşinden kurtulmak isteyen ünlüler, Doğayla iç içe olacak şekilde konsept mekanları tercih etmeye başladı. Sarıyer Ayazağa’da şehrin içerisine kurulan 35 bin metrekarelik konsept ise yıldızların uğrak noktası olmaya başladı.

Büyükşehir’in popüler mekanlarının bulunduğu İstiklal Caddesi, Bebek, Ortaköy gibi kabalık semtlerde vakit geçirmeyi tercih eden ünlü isimlerde artık noktalarını değiştirerek daha sakin ve doğayla iç içe alanları tercih etmeye başladı. Ayazağa’da kurulan 35 bin metrekarelik tesis ise şehirden kaçmak isteyen vatandaşların ve ünlü isimlerin uğrak noktası olmaya başladı. Binaların arasına kurulan konsept orman adeta ilgi odağı olma yönünde hızla ilerliyor.

İnsanlar doğa ve ağaçla iç içe olması gerekiyor

Hafta sonu yoğunluğundan kaçan ve doğayı çok sevdiğini söyleyen ünlü oyuncu Wilma Elles, “Çok beğendim tam bana göre bir alan nefes alabiliyor olmak mutluluk verici. Çok şaşırtıcı bana bir arkadaşım tavsiye etti. Bizde düğün için yer bakıyorduk onun araştırmasına bakarken burayı bulduk ve denk geldik. Burası çocuklarla eğlenilebilecek ve rahat bir yer. İnsanlar doğa ve ağaçla iç içe olması gerekiyor. Deniz kenarında localar vardı bildiğimiz ama burası da doğanın içerisinde localar oluşmuş. Burası çok eğlenceli ve aile yeri olmuş durumda şu anda” şeklinde konuştu.

Buraya hafta sonu gelen insanlar akşam yemeğine kadar burada vakit geçiriyor

Nefes Vadi Park İşletme sahibi olan Gürkan Koca, “Burası 35 bin metre kare alan içerisinde VİP locaları olan açık ve kapalı Restoranları olan, düğün salonu olan şehrin içerisinde bulunan ama doğayla iç içe olabilecek bir nokta. İnsanların hem ulaşım noktasında rahat gelebileceği bir alan. Genelde gelen herkes çok şaşırıyor evlere çok yakın ve bir o kadarda ormanın içerisinde olması şaşırtıcı oluyor. Burada ailelerin çocuklarla beraber vakit geçirebileceği alanlar ve noktalarda var önümüzdeki süreçte hayvanlar da gelecek şuanda yapımı ve bakımları devam ediyor. Buraya hafta sonu gelen insanlar akşam yemeğine kadar burada vakit geçiriyorlar. Biz insanların doğayla iç içe olmasını teşvik edebilmek amacıyla sürekli kampanyalar ve indirimler de uyguluyoruz” açıklamasında bulundu.