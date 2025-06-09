Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde bayram coşkusu, geleneksel kıyafetlerle taçlandı. Köyün kadınları, bayram vesilesiyle düzenledikleri buluşmada bir araya gelerek, hep birlikte giydikleri şalvarlarla unutulmaz bir "Şalvar Partisine" imza attı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, kadınlar yöresel motiflerle süslenmiş şalvarlarıyla köy meydanını adeta bir kültür şölenine çevirdi. Şarkıların söylenip, oyunların oynandığı, etkinlikte katılımcılar keyifli anlar geçirdi.

Geceye, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de katılarak kadınların bu anlamlı buluşmasına destek verdi. Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Başkan Tekin, "Kültürümüzü yaşatan kadınlarımızla gurur duyuyorum. Bu tür etkinlikler köylerimizin birlik ruhunu güçlendiriyor. Kadınlarımızın emeği ve neşesiyle Pazaryeri her zaman bir adım önde olacak" şeklinde konuştu.

Kadınlar hem bayramlaşırken hem de geleneksel kıyafetlerle köy yaşamının güzelliklerini yaşattı. Şalvar partisi, hem kültürel mirasın yaşatılması hem de sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından Pazaryeri ilçesinde örnek bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.