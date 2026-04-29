Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik İl Başkanlığında yaşanan değişimin ardından Bozüyük İlçe Başkanlığında da değişime gidildi. Görevi sona eren Haşim Yılmaz'ın yerine ilçenin önde gelen esnafından Mümin Gün, Bozüyük İlçe Başkanı olarak atandı.

MHP Bozüyük İlçe Başkanı Mümin Gün yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, 'Bu kutlu görevi, Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları doğrultusunda partimizin ülkülerine bağlılıkla, davamıza yakışır bir kararlılıkla yürüteceğiz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha kararlı, birlikte daha büyük hedeflere yürüyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Mümin Gün'ün İlçe Başkanlığındaki yönetim kurulu; Ahmet Aydaş, Ahmet Eren, Ahmet İncesu, Ahmet Kayacık, Ahmet Taş, Bahattin Sürek, Beytullah Tuna, Ergün Metin, Fehmi Er, Halil İbrahim Ekimci, Halil Koç, Hamdi İnci, Hasan Öksüz, Hilal Yıldırım, İbrahim Kuru, İbrahim Yavaş, İrfan Zeytin, Kadir Gürcan, Kamil Özmen, Kerim Şabul, Mehmet Gençer, Mete Kavak, Metin Kayan, Metin Kır, Mustafa Çetintaş, Oğuz Talha Avşar, Olcay Gültoprak, Osman Dinç, Pervin Tepe, Recep Tepe, Remzi Vatansever, Rıdvan Taş, Sabiha Çelik, Sanem Eserkaya, Savaş Sukavıştığı, Sibel Yetkinler, Şaban Duman, Suat Aydın, Şerife Kasım, Volkan Usta, Yavuz Özcan, Yusuf Koral ve Zeliha Erol'dan oluştu.

Başkan Mümin Gün, geçtiğimiz dönemlerde parti içerisinde başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Halen aile şirketinde yöneticilik görevini yürüten Gün, evli ve 2 kız babası.