Bilecik U13 Gençler Lig'inde 2'inci hafta geride kalırken, oynanan 5 müsabakada fileler 18 kez havalandı.

Bilecik U13 Gençler Lig'inde a ve b gruplarında 5 müsabakada oynanırken, 2'de 2 yapan Büzüyükgücüspor, BFA ve Lefke Birlikspor 6'şar puana ulaştı. A Grubu'nda oynana müsabakalarda Bozüyükspor kendi evinde 4 Eylülspor'a 1-0 yenilirken, grubun güçlü ekibi 1299 Bilecikspor Kulübü deplasmanda Bozüyükgücüspor'a 2-1 yenildi. Bu haftayı Vitraspor BAY geçerken, 2'de 2 yapan Bozüyükgücüspor 6 puanla haftayı lider tamamladı. 1299 Bilecikspor Kulübü ve 4 Eylülspor 3'er puanla 2 ve 3'üncü sırayı paylaşırken, Vitraspor ve Bozüyükspor henüz ligde puanla tanışamadı.

Ligin 3'üncü haftasında Vitraspor- Bozüyükgücüspor, 1299 Bilecikspor Kulübü- Bozüyükspor karşı karşıya gelecek. Bu haftayı 4 Eylülspor BAY geçecek.

2 takım 2'de 2 yaptı

B Grubu'ndan ligin ikinci haftasında Vezirhanspor kendi evinde Osmanelispor'u 3-0 yenerken, Lefke Birlikspor'da Söğütspor'u 2-0'lık skorla geçti. BFA kendi evinde Bilecik Gençlerbiliğispor'u 8-1'lik skorla geçerken, ikide iki yaparak 6 puana yükseldi. Bu sonuçlar sonrası BFA ve Lefke Birlikspor 6 puanla liderliği paylaşırken, Vezirhanspor 4, Söğütspor 1 puanla yer aldı. Bilecik Gençlerbiliğispor ve Osmanelispor ligde henüz puanla tanışamadı.

Ligin 3'üncü haftasında Bilecik Gençlerbiliğispor-Vezirhanspor, Söğütspor-Osmanelispor karşı karşıya gelecek. BFA-Lefke Birlikspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.