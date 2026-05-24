Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi’nde çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada hattın son durumuna dair bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, “Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak.” dedi.

“BURSA-ANKARA ARASI SEYAHAT SÜRESİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK”

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Bursa–Osmaneli kesiminde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Uraloğlu, Bursa–Osmaneli kesiminin Bursa’yı doğrudan Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirterek, “Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa-Ankara ve Bursa İstanbul-Arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek.” açıklamasında bulundu.

“OSMANELİ-BURSA ARASINDAKİ KESİMİ BU YIL TAMAMLANACAK"

Bakan Uraloğlu, Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa hattını kapsayan 106 kilometrelik güzergahta kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı çalışmalarının tamamlandığını belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Üstyapı işlerinde sona yaklaştık. Osmaneli-Bursa arasındaki kesimi bu yılın ikinci yarısında, Bursa’dan itibaren Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz.”