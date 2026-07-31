Rüşvet ve yolsuzluk davasında tutukluluğunun devamına karar verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, cezaevinden yazılı açıklama yaptı. Bozbey, yargıya güvendiğini ve hakkındaki iddialara ilk duruşmada tek tek yanıt verdiğini belirtti.

Mustafa Bozbey şu ifadeleri kullandı:

Değerli hemşehrilerim,

27 yıllık kent yöneticiliği hayatımda, her siyasi ve yerel yönetici gibi ben de pek çok kez hukuki süreçler yaşadım. Türk yargısına güvenim dün de tamdı, bugün de tamdır.

Geride bıraktığımız 9 günlük ilk duruşma sürecinde, hakkımda ortaya atılan iddia ve iftiraların hepsine, tek tek, belgeleriyle karşılık verdim.

Hakkımda bir mahkumiyet kararı olmamasına rağmen bulunduğum cezaevinden en kısa sürede tahliye olmayı ve beraat etmeyi bekliyor, tüm hemşehrilerime selamlarımı iletiyorum. En yakın zamanda görüşmek dileğimle.