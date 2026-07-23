Balıkesir Üniversitesi tarafından hazırlanarak başarılı bulunan "Dijital Dönüşüm İçin Nitelikli İnsan Kaynağı: Uygulamalı Eğitim ve Kariyer Köprüsü Projesi", Güney Marmara Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Beşeri ve Sosyal Gelişim Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren GMKA tarafından sağlanan teknik destekle, üniversite öğrencilerinin dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlamalarına ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikleri kazanmalarına katkı sunuldu.

20 öğrenciye 120 saatlik uygulamalı eğitim

Proje kapsamında işletme, iktisat, uluslararası ticaret, mühendislik ve yönetim bilişim sistemleri gibi bölümlerde öğrenim gören, mezuniyet aşamasındaki 20 öğrenciye yönelik 20 gün süren toplam 120 saatlik ERP eğitimi gerçekleştirildi. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde teorik bilgilerin uygulamaya aktarılmasına yönelik vaka analizleri ve simülasyonlardan yararlanıldı.



Dijital beceriler ve teknik yetkinlikler geliştirildi

Eğitim süresince öğrencilerin ERP sistemlerini kullanma, kurumsal süreçleri dijital ortamda yönetme, verileri analiz etme ve veri odaklı karar alma becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Katılımcılar, işletmelerde kullanılan kurumsal kaynak planlama sistemlerinin işleyişini uygulamalı olarak inceleme ve farklı iş süreçlerinin dijital sistemler üzerinden nasıl yönetildiğini deneyimleme imkânı buldu.

Eğitim ile istihdam arasındaki bağ güçlendirildi

Gerçekleştirilen eğitimle gençlerin iş gücü piyasasına daha hazırlıklı şekilde katılmalarına, üniversitede edinilen teorik bilgilerin uygulamalı çalışmalarla desteklenmesine ve bölgedeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine katkı sağlanıyor. Proje kapsamında kullanılan eğitim materyalleri ve uygulamalı eğitim yaklaşımıyla, üniversite-sanayi iş birliğinin ve bölgedeki dijital dönüşüm çalışmalarının desteklenmesi amaçlandı.



"Gençlerin dijital yetkinliklerini güçlendirmeyi önemsiyoruz"

GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, dijital dönüşümün yalnızca teknolojik altyapı yatırımlarından ibaret olmadığını, bu dönüşümü yönetecek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin de büyük önem taşıdığını belirterek, "Üniversite öğrencilerimizin mezuniyet öncesinde iş dünyasında kullanılan dijital sistemleri uygulamalı olarak tanımaları, mesleki hayatlarına daha donanımlı başlamalarına önemli katkı sunuyor. Eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesini, gençlerimizin iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmesini ve bölgemizdeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının geliştirilmesini önemsiyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğini destekleyen ve gençlerimizin istihdam edilebilirliğine katkı sağlayan bu tür çalışmaların bölgesel kalkınma açısından kalıcı ve değerli sonuçlar ortaya çıkaracağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.