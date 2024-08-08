Bilecik’in Osmaneli ilçesinde patentli ve coğrafi işaretli ‘Ayva Lokumu’ üretimini 3 katına çıkaracak tesis, yeni yerinde açılmak için gün sayıyor.

Osmaneli ilçesinin vazgeçilmez lezzeti olan patentli ve coğrafi işaretli ‘Ayva Lokumu’ artık yeni üretim tesisinde hizmet vermek için gün sayıyor. Osmaneli Belediyesi yeni otogar yanında hazırlıkları tamamlanan ‘Ayva Lokumu Üretim Tesisinde, Belediye Başkanı Bekir Torun tarafından son kontroller yapıldı. Başkan Torun, yaptığı açıklamada, üretim miktarını günlük 2 katına çıkarttığını belirterek, “Bugün Ayva Lokumu üretim tesisimizdeyiz. Malum biliyorsunuz bu tesis eskiden Beşevler köyündeydi. Tabi takip ve denetim biraz zor oluyordu. Bu da üretime yansıyordu, üretim maliyetine yansıyordu. Biz ilk işimiz buradaki yarım tesisi güçlendirmek, biraz da teknolojik açıdan geliştirmek oldu. Şu anda Allah’ın izniyle son adımları atıyoruz. Üretim sayımızı neredeyse günlük 2 katına çıkarttık. Biliyorsunuz ayva lokumu tescilli bir ürünümüz. 20 yıllık bir deneyim ve tecrübenin sonucunda gayet mükemmel bir lezzete ulaşmış ve tercih edilen bir tat olmuş. Ayrıca rakiplerimize emsallerimize bakarsak biraz daha hesaplı geliyor dolayısıyla üretim kapasitemizi arttırmak bizim için çok önemli. Allah’ın izniyle bu hafta tesisimizi tamamlıyoruz ve üretim kapasitemizi aşağı yukarı 3 kat arttırmış oluyoruz” dedi.