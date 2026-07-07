Bursa Kapalıçarşı altın fiyatlarında günün ilk saatlerinde gram altın alış fiyatı 6 bin 170 TL, satış fiyatı ise 6 bin 247 TL olarak işlem görüyor.

22 ayar altın 5 bin 641 TL’den alınırken, 5 bin 840 TL’den satılıyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 382 TL, satış fiyatı ise 4 bin 552 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın alışta 10 bin 127 TL, satışta 10 bin 230 TL olarak listelenirken, eski çeyrek altın 10 bin 114 TL’den alınıp, 10 bin 198 TL’den satılıyor.

Yarım altın alış fiyatı 20 bin 235 TL, satış fiyatı 20 bin 415 TL olurken, tam altın ise 40 bin 339 TL’den alınarak, 40 bin 669 TL’den satışa sunuluyor.