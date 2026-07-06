Geçen hafta Avrupa kaynaklı sıcak hava dalgasıyla birçok ilde termometreler 40 dereceyi gösterirken, hafta sonu etkili olan rüzgar ve yağışlar hava sıcaklıklarını düşürdü. Ancak bu serinlik uzun sürmeyecek. Meteoroloji uzmanları, yeni haftanın mevsim normallerinde geçeceğini, hafta sonuna doğru ise sıcaklıkların yeniden yaklaşık 5 derece artacağını ve bazı bölgelerde 40 dereceye yaklaşacağını bildirdi.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Avrupa'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgalarının Türkiye'yi de etkilemeye devam edeceğini söyledi.

Öte yandan perşembe günü kısa süreli sağanak yağış geçişleri beklenirken, akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle serin havanın hissedilmeye devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Orhan Şen de İstanbul'daki hava durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Şen, şu ifadeleri kullandı:

"Perşembe gününe kadar yağış yok. Önümüzdeki 2 gün Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışlar görülecek. Batı ve İç Anadolu bölgeleri pazar gününden itibaren yeni bir aşırı sıcak dalgaya girecek."