İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli şahıslar ile araçlar tek tek kontrol edildi. Ekipler, sürücülerin evraklarını incelerken, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları da yaptı. Umuma açık iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirilerek işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Öte yandan, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde kurulan uygulama noktasında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de emniyet güçlerine destek verdi. Ortak uygulamada ilçeye giriş ve çıkış yapan araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suç ve suçlularla etkin mücadele etmek amacıyla gerçekleştirilen uygulamanın belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.