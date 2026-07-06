İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli şahıslar ile araçlar tek tek kontrol edildi. Ekipler, sürücülerin evraklarını incelerken, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları da yaptı. Umuma açık iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirilerek işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

E8C1C548 Ecfc 4C4D 94Db D1A71800748FÖte yandan, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde kurulan uygulama noktasında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de emniyet güçlerine destek verdi. Ortak uygulamada ilçeye giriş ve çıkış yapan araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.

568900C0 4C1F 4Cf5 85A4 601Ec198Db1AVatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suç ve suçlularla etkin mücadele etmek amacıyla gerçekleştirilen uygulamanın belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ