Kaza, sabah saatlerinde Karakeçili ilçesi Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’dan Kayseri’ye seyir halinde olan D.A.G. idaresindeki Süha firmasına ait 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otobüste bulunan 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 92 yaşındaki bir kişi, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 40 yaralının ise hastanede tedavileri sürüyor. Kazada yaralanan Nejdet Örenli, "Arabanın dönmeye başladığını gördüm. Muhtemelen şoför uyudu" dedi.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Sarıibrahim, daha sonra hastaneye geçerek yaralıları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Sarıibrahim, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

"3 ağır yaralımız ve 38 yaralımızın sevki yapıldı"

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim yaptığı açıklamada, "Saat 05.00 sularında Tekirdağ'dan Kayseri istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait otobüsümüz, yolun kayganlığı, şoförün de etkisiyle beraber devrilerek kazaya sebebiyet vermiştir. Toplam 38 yolcu, 2 şoför, 1 muavinin bulunduğu kazada 3 ağır yaralımız ve 38 yaralımızın sevki yapıldı. Hem İhtisas Hastanemiz hem Tıp Fakültesi Hastanemize tüm yaralılarımızı sevk etmiş bulunuyoruz. AFAD ekiplerimize, bütün ekiplerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Allah, kazadan, beladan bizleri korusun demek istiyorum. Şunu ifade etmek isterim. Otobüslerde yolcu eden vatandaşlarımızın kemerlerini takmalarının kaza anı açısından çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Kaza anında çok önemli olduğuna vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü bütün yaralılarımızda bu travmaları görmekteyiz. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Aileler, yakınlar, herkesle elimizden geldiğince yakından ilgileneceğiz" dedi.