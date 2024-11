Atçılığın köklü bir geçmişe sahip olduğu Kapadokya’nın kalbi Ürgüp’te, ilk kez düzenlenecek Ürgüp At Festivali, at severleri ve doğa tutkunlarını bir araya getirecek.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir’in Ürgüp ilçesi, 15-17 Kasım tarihleri arasında bu yıl ilk defa düzenlenecek olan At Festivali, yüzlerce at ile atseveri bir araya getiriyor. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelecek katılımcılarla, Ürgüp’ün eşsiz doğal manzaraları eşliğinde atlı safari turları, Endurance yarışları, at müzesi ve tanınmış ressamların eserlerinden oluşan sergi açılışları, paneller ve Türkiye Jokey Kulübü Pony Club’ın katılımıyla atçılık dünyasında bir ilki gerçekleştirecek.

Ayrıca at konusunda edebiyat ve kültür çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Donna Landry ve Prof. Dr. Gerald Maclean gibi isimlerin katılımı da etkinliğe farklı bir boyut katacak. ‘Evliya Çelebi Rotası’ ve İngiliz atlarının atasının Türk atları olduğu ile ilgili ‘Türk Atlarının Tarihi ve Gelişimi’ panelleriyle atseverleri bilgilendirecek.

Ürgüp At Festivali’ne yerli ve yabancı önemli isimlerle, dünya çapında tanınan Yassine Cavalier ve Elena Kvasova gibi ünlü atlı fenomenler de katılacak.

Ürgüp Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilecek festival, bölgenin kültürel zenginliğini tanıtmayı, Kapadokya’nın eşsiz güzellikleri arasında unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Festival süresince düzenlenecek çeşitli yarışmalar, gösteriler ve çocuklar için düzenlenen etkinlikler ile hem yerli hem de yabancı her yaştan ziyaretçi festivalin tadını çıkaracak.

BAŞKAN BUL: ÜRGÜP, ZENGİN KÜLTÜREL MİRASIYLA DA ÖN PLANA ÇIKAN BİR ŞEHİR

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul: “Ürgüp, sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda zengin kültürel mirasıyla da ön plana çıkan bir şehir. Atçılık bu mirasın önemli bir parçası. İlk kez düzenleyeceğimiz Ürgüp At Festivali ile hem bu kültürel mirası yaşatmak hem de şehrimizi turizm açısından daha da zenginleştirmek istiyoruz. Festivalimizde at yarışları, gösteriler, uluslararası paneller ve daha birçok etkinlik yer alacak. Tüm at severleri ve doğa tutkunlarını Ürgüp’e bekliyoruz.”