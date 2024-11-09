Yaz aylarında Sanayi bölgelerinde çöp konteynerlarının endüstriyel atıklarla dolu olduğunu ama kış ayları gelince bu atıkların bir anda ortadan kaybolduğunu söyleyen Başkan Salih Pakoğlu, atıkların işyerlerine yakıldığını ve bununda İnegöl'de hava kirliliğine sebep olduğunu belirtti.

Pakoğlu, "Yaz aylarında İnegöl'de sanayi de kumaş ve sünger gibi sanayi atıklarını çöp konteynırının yanına getirilip bırakıyordu. Buda yasal değildir. Fakat şimdi baktığımızda havaların soğumasıyla birlikte İnegöl'de çöp konteynerlerinin yanına endüstriyel atıklar gelmiyor. Çünkü bunları süngerdir, kumaştır iş yerlerinde sobalarda yakıyorlar. Yani bununla ilgilenmesi gereken ilgili makamlar neden ilgilenmiyor? Bu büyük bir soru. İnegöl'de hava kirliliği hat safhada olduktan sonra mı veya insanlar bu kirli havayı soluyarak ya da çocuklar bu havayı soluyup hasta olduktan sonra mı bu duruma tedbir alacaklar merak ediyorum” dedi.