2023'ün ilk çeyreğinde hızlı tüketim ürünleri yüzde 94'lük büyüme kaydetti. Büyümede en önemli pay ise fahiş fiyat artışlarıyla dikkat çeken gıda harcamalarının oldu.

Dünyadaki düşüş trendine rağmen enflasyon nedeniyle Türkiye'de devamlı artan gıda fiyatları, bilhassa hızlı tüketim ürünlerinde ciroları büyütürken, gıda alışverişleri perakendede hacmi büyüttü. Nielsen verilerine göre, Türkiye'de FMCG (Hızlı Tüketim Ürünleri) perakendesinin 2022 yılı toplamında yüzde 99, 2023 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 94'lük büyüme gerçekleşti.

TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE DARALMA

Fiyat artışları dışında adetsel satış artışlarının etkili olduğu büyümede alt kategorilere bakıldığında özellikle gıda alanındaki satışlar bu büyümeyi taşırken kişisel bakım ve ev bakım ürünlerinde ise hacimsel düşüşler söz konusu. 2022'de ev temizlik ürünlerinde yüzde 3'lük vücut bakım ürünlerinde yüzde 1'lik daralma gözlenirken, toplam gıda satışları ise hacimsel olarak yüzde 2 arttı.

GIDADA EN ÇOK DARALAN SÜT ÜRÜNLERİ

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; pazarda büyüme dinamiğine sahip kategorileri anlamanın kritik olduğunu vurgulayan Nielsen Türkiye Genel Müdürü ve Afrika & Orta Doğu Analitik Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, atıştırmalık, içecekler ve bakkaliye gruplarının global büyümede başı çeken kategoriler olduğunu söyledi. Şekerel Erdoğan, "Türkiye'de FMCG büyümesine baktığımızda özellikle gıda kategorisinin, gıda başlığı altında da atıştırmalık ve içecek gruplarının güçlü hacim ve ciro performansıyla büyümeyi öne taşıdıklarını görmekteyiz" dedi. Verilere göre gıda alanında hacimsel küçülmenin yaşandığı kategorilerin başında yüzde 3 ile süt ürünleri gelirken, dondurma alışverişlerinde yüzde 2'lik daralma yaşandı. Kağıt tütünleri ile ağız bakım ürünlerindeki satışlar ise yerinde saydı.

'ÜRÜN TECİHLERİ KÜÇÜK PAKETLERE YÖNELDİ'

Tüketicide ihtiyacı kadar almanın bir trend olarak öne çıktığını kaydeden Didem Şekerel Erdoğan, tüm ülkelerde fiyat artışlarının görülmekte olduğunu, bunun tüketici bütçesi üzerinde baskı yaparak tüketiciyi daha temkinli olmaya sevk ettiğini vurguladı. Erdoğan, ürün tercihlerinin küçük paketlere yöneldiğini belirterek, "Alışverişçiler gerektiği zaman, gereken ürünü, gerektiği kadar alıyor. Ürün tercihleri küçük paketlere yöneldi" dedi.

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