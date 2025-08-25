Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini kapsayan 8. dönem toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Hükümet ile Memur-Sen arasında uzlaşı sağlanamayınca memur zammı için Hakem Kurulu süreci başlatıldı. Kurul, ilk toplantısını 23 Ağustos Cumartesi, ikinci toplantısını 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirdi. Bugün üçüncü kez bir araya geldi.

5 GÜN İÇİNDE KARAR VERİLECEK

11 üyeden oluşan kurulda kamu temsilcileri, akademisyenler ve sendikaların temsilcileri bulunuyor. Kurulun 5 iş günü içerisinde kararını vermesi gerekiyor. Memur zammının bu hafta içi netleşmesi bekleniyor.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Kurul, kararını verdikten sonra taraflara bunu yazılı olarak iletecek. Hakem Kurulu’nun kararı kesin ve bağlayıcı nitelikte olacak. Memur ve emeklilere yapılacak zam oranı ise Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazanacak.

MEMUR-SEN NE İSTEDİ, HÜKÜMET NE ÖNERDİ?

Memur-Sen, ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam istedi.

Hükümetin son teklifinde 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış önerildi. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.