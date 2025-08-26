Türkiye’nin endüstriyel soğutma alanındaki öncülerinden Bursalı girişimci Halil Sevük, sektörde hem yeni ürünler üretiyor, aynı zamanda sürdürülebilir bir gelecek için hurdaya ayrılmış cihazları da yeniliyor. Şirketinin bu çevreci ve ekonomik yaklaşımı, milli ekonomiye önemli katkılar sunuyor ve doğanın korunmasına yardımcı oluyor.

Uludağ Klima Yönetim Kurulu Başkanı Halil Sevük, yerli ve yabancı markalara ait atıl durumdaki pano soğutucu cihazları ekonomiye yeniden kazandırdıklarını belirterek, bu hizmetin önemine dikkat çekti. Halil Sevük, "Ülkemizde aktif olarak kullanılan on binlerce yabancı menşeli pano soğutucu cihaz, arıza yaptığında işletmeleri yüksek servis maliyetleri, uzun onarım süreleri ve yedek parça sıkıntılarıyla karşı karşıya bırakıyordu. Firma olarak üretim ve teknik deneyimimizle farklı markalara özel revizyon çözümleri geliştirdik" dedi.

Yüksek bedeller ödenerek tamir edilen veya hurdaya ayrılan cihazların, firmanın uzmanlığıyla yeniden işlevsel hale getirilmesi, çok yönlü faydalar sağladığını belirten Sevük, ekonomik ve çevresel kazanımlar hakkında ise şu şekilde bahsetti;

"Yurt dışından ithal edilen cihazların yüksek maliyetli onarımları veya yenileriyle değiştirilmesi yerine, yerli bir firma tarafından onarılması, döviz çıkışını engelliyor ve ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlıyor. Yılda yaklaşık 2 bin arızalı cihazın onarılması, binlerce firmanın hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmesine imkan tanıyor. Bu sayede Türk ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağlanıyor" diye konuştu.

İşletmeler için tasarruf sağlandığını belirten Sevük, "Atıl durumdaki cihazların yeniden kullanıma kazandırılması, işletmelerin yeni ekipman yatırımı yapma zorunluluğunu ortadan kaldırarak sermayelerini daha verimli alanlarda kullanmalarına imkan tanıyor. Bu durum, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük bir avantaj oluşturuyor" dedi.

Çevre koruma ve sürdürülebilirlik önemli olduğunu ifade eden Sevük, "Elektronik atıklar, doğa için büyük bir tehdit oluşturuyor. Onarılan her bir cihaz, yeni bir cihazın üretimi için harcanacak enerjiyi ve doğal kaynakları korurken, elektronik atık miktarını da önemli ölçüde azaltıyor. Bu döngüsel ekonomi modeli, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada kilit bir rol oynuyor" şeklinde konuştu.

Bu büyük başarının mimarı Halil Sevük, "Türkiye’nin dört bir yanından firmamıza ulaştırılan yılda yaklaşık 2 bin arızalı cihazı başarıyla onarıyor ve müşterilerimizin üretim sürekliliğini garanti altına alıyoruz. Bu hizmetin sadece bir onarım faaliyeti olmadığını, aynı zamanda bir güven ve süreklilik garantisi sunmaktadır. Uludağ Klima, bu adımıyla, sanayi dünyasının sorunlarına pratik ve kalıcı çözümler getirerek sektördeki liderliğini pekiştiriyor" dedi.