Türkyılmaz, katıldığı bir programda, endüstriyel balıkçılar için 1 Eylül'de "vira bismillah" denileceğini belirterek, şimdiden tüm balıkçılara yeni sezonda "rastgele" dedi. Bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı olarak resmi açılışı Trabzon'da yapacaklarını dile getiren Türkyılmaz, denize kıyısı olan her ilde etkinlikler düzenleneceğini söyledi.





"Son 15 yılın en fazla palamut avcılığı yapıldı"

Geçen yıl palamut ve torik balığında ciddi artış olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, "Son 15 yılın en fazla palamut avcılığı yapıldı. Daha küçük olan hamsi, sardalye ve istavrit gibi balıklarda miktar düştü. Bu yıl beklentimiz palamut ve torik balıklarında fazla miktarda üretim artışı olmayacak" dedi.



Bolluk müjdesi

Türkyılmaz, yaptırdıkları bilimsel çalışmalar ve Tarım ve Orman il müdürlüklerinden geri dönüşlere göre iyi bir sezon olacağının müjdesini verdi. Bolluğun hem geçimini denizden sağlayanlar hem de tüketiciler açısından iyi olacağını dile getiren Türkyılmaz, "Hamsi ve istavrit gibi küçük balıklarda üretim bolluğu yaşanacak. İlk göstergeler Marmara Denizi'nden başlayacak gibi gözüküyor. Ancak, iklimsel faktörler çok değiştiriyor denizlerin yapısını. 0,1 derecelik artış bile tüm çalışmaların yeniden gözden geçirilmesini tavsiye ediyor bilim dünyası" diye konuştu.



Marmara balıkçısı umutlu

Bursa'nın Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel ise balıkçıların önemli bölümünün yeni sezon için hazırlıklarını tamamladığını belirterek, sektörün umutlu olduğunu söyledi. Dalarel, bu yıl küçük balıklar açısından verimli olacağını duyduklarını belirterek, "Deniz bu her an değişebilir. Şu anda küçük balıklar, derin sularda biraz serinleyince hamsi ve diğer küçük balıklar yüzeye çıkacaktır. Umarız bu yıl güzel bir sezon geçiririz" dedi.

Kooperatif İkinci Başkanı Kadir Aksu ise hamsi ve istavritte bu yıl artış olacağını vurgulayarak, "Bizim asıl sorunumuz limanlarımız yetersiz. Balıkçı limanlarının önemli bölümü kooperatiflerin ama maalesef Gemlik'te işletmesi bizde değil. Bu yüzden ciddi sorunlar yaşıyoruz. Kooperatiflere limanların devredilmesi gerekiyor. Gemlik Kooperatifi olarak bu sorunumuzun da çözülmesini ayrıca istiyoruz" ifadesini kullandı.