Çitli Mahallesi’nde yaşayan 92 yaşındaki Kore gazisi Hasan Dede, evinde misafir ettiği dans grubunun sürpriziyle büyük mutluluk yaşadı. Mahalle meydanında sergilenen renkli gösteriyi Hasan Dede ve mahalle sakinleri ilgiyle izledi.

Gösteri sonunda topluluk üyeleri Hasan Dede’nin ellerini öperek kendisine teşekkür etti. Hasan Dede ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yıllar sonra Kore’den gelen kardeşlerimizin bizleri unutmaması çok kıymetli” dedi.

Mahalle halkının da yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, duygu dolu anlara sahne oldu. Mahalle sakinleri Koreli topluluğa çiftetelli oynamayı da öğrettiler.