İstanbul’da Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle seferler durunca metro istasyonunda yoğunluk yaşandı. Bunun üzerine sabah saatlerinde işine ve okuluna gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor durumda kaldı.

Üsküdar - Çekmeköy metro hattında arıza nedeniyle seferler durdu. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için istasyona gelen vatandaşlar yaşanan duruma isyan etti. Arıza devam ederken metro istasyonunda ise yoğunluk oluştu. Metroya arıza nedeniyle binemeyen vatandaşlar minibüs ve otobüsle işe ve okula gitmeye çalıştı. Otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Konuyla ilgili Metro İstanbul sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada,

"M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi.

Arızadan etkilenen Levent Demir, "Metro arıza yaptı. Yaklaşık 30 dakika bekledik sonra yukarıya çıktık. Ben işe minibüsle gittim" dedi.