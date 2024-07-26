Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen ve her perşembe Üsküdar sahilinde gerçekleşecek olan, vatandaşları müzik, renkli stantlar, el emeği üretimler ve sokak lezzetleriyle buluşturan "Üsküdar’a gelir iken" etkinlikleri büyük bir coşkuyla başladı.

Üsküdar Belediyesi tarafından Üsküdar’ın kültürel hayatına katkı sağlamak, Üsküdarlıların güzel vakit geçirmesi amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Üsküdar sahilinde düzenlenen "Üsküdar’a Gelir İken" etkinlikleri ’Dj Bey’ performansıyla başladı. Üsküdar sahilde kurulan renkli stantlarda üreten kadınların el emeği göz nuru işleri ve kadınların kalite kazandırılmış el ürünlerini satışa sunduğu "KÜP" standı ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kursiyerlerin emeklerinin bulunduğu "ÜSMEK" standı ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında oluşturulan down sendromlu gençlerin servis elemanı olarak çalıştığı "Tebessüm Kahvesi" standı da yerini aldı. Yapılan etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da katılım gösterdi. Vatandaşın yoğun sevgisiyle karşılanan Başkan Dedetaş, kürsü konuşmasının ardından stantları ziyaret etti. Ayrıca, her perşembe devam edecek etkinlikte, farklı lezzetler ve farklı müziklerin Üsküdarlıların beğenisine sunulacağı belirtildi.

"Omuz omuza güzel bir Üsküdar inşa edeceğiz"

Etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Sizi karşılamak istiyoruz. Hafif bir müzikle, yeme içme alanlarımızla. Tebessüm kafemiz ve ÜSMEK’imiz ile kadın emeğini güçlendirmek için satışları artırmak için de bu tür çalışmaları yürütüyoruz. En öncelikli bir araya gelme noktalarımızı artırmak için, beraberce hayatı biraz daha yaşamak için bu etkinliklerimizi yapıyoruz. Alanlarımızda sizden gelecek geri bildirimlere göre de alanın genişletilmesi, etkinliğin içeriğinin değiştirilmesi hepsine açığız. Lütfen bize geri bildirim yapın. Bu etkinliklerimizi artarak sürdürmek istiyoruz. Pek çok sorunla uğraşıyoruz. Ama arada bir yaşadığımızı hissedelim, birlikte olalım, enerjimizi arttıralım diye böyle ufak sürprizler hazırlamaya devam edeceğiz. Üsküdar’ın tüm renkleriyle, tüm sesleriyle var olabilmesi için el ele komşu kültürüyle omuz omuza güzel bir Üsküdar’ı inşa edeceğiz" diye konuştu.