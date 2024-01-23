Üsküdar’da deniz polisi tarafından bu sabaha karşı düzenlenen operasyonda 6 ton kaçak midye ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, Üsküdar ilçesi sahil kıyısında kaçak midye avcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan çalışmalarda, deniz kenarından kıyıya çuvallar içinde midye atıldığını tespit eden polis, 280 çuvalın içinde 6 ton ağırlığında kaçak ve yasak bölgede toplanmış midye ele geçirdi.

Olayla bağlantılı M.A., Ö.K. ve M.K. isimli 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada ise Ö.K. isimli şüphelinin asker kaçağı olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan kaçak midye avcıları hakkında yasak yerde mide avcılığı yapmaktan işlem başlatıldı.

Şüphelilere toplam 78 bin 726 lira idari para cezası kesildi.

Ele geçirilen 6 ton midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi.

Öte yandan, çuvallar dolusu midyelerin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde piyasaya sürülmek için toplandığı anlaşıldı.(SK-