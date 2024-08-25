Üsküdar’da Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte su altı temizliği yapıldı. Temizlik esnasında tarihi eser olduğu düşünülen kırılmış amfora parçası bulundu.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu tarafından, Üsküdar Sahili ve Kız Kulesi çevresinde düzenlenen etkinlik kapsamında gönüllü dalgıçlar tarafından su altı temizliği yapıldı. Dalgıçların topladığı çöpler çuvallar ile çıkarılarak sahilde sergilendi. Su altı temizliği esnasında tarihi eser olduğu düşünülen kırılmış amfora bulundu. Bulunan amforanın, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a hediye edileceği belirtildi. Çıkarılan atıklar ise Üsküdar Belediyesi tarafından geri dönüştürülmek üzere alındı.

“Suyun altındaki yaşama insanların saygı göstermesi gerekli”

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkan Yardımcısı Gökhan Karakaş, “Bir hafta öncesinde bir keşif dalışı yaptık. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu olarak yaklaşık 35 dakikada toplayabildiğimiz 3 ekip halinde, 6 dalgıç, 3 çuval insani atığı bu şekilde çıkarttık. Suyun altında bir yaşam var. Bu yaşama misafirlerin yani bizlerin saygı göstermesi lazım. Buranın sahibi bizler değiliz, denizin altındakiler. Şarap ya da zeytinyağı taşıdığını düşündüğümüz bir amfora başı bulduk. Bunu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’a hediye edeceğiz” dedi.