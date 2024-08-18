Üsküdar’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan sürücüye trafiği tehlikeye düşürmekten 36 bin 231 lira para cezası kesilerek, hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, 25 Temmuz tarihinde Üsküdar’da meydana geldi. İ.A. isimli sürücü, motosikletiyle cadde üzerinde seyir halindeyken polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamaca sonrası sürücü izini kaybettirdi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından İ.A. isimli sürücünün yaşının küçük olduğu için kaçtığı tespit edildi. Yapılan kapsamlı çalışmalar sonucunda motosikletli sürücü 18 Ağustos tarihinde Ümraniye Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yakalandı. Yakalanan İ.A.’ya Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 36 bin 231 lira para cezası verildi. Ayrıca İ.A. hakkında trafiği tehlikeye düşürmesi nedeniyle de adli işlem başlatıldı.