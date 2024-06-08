Üsküdar açıklarında seyir halinde olan vapurdaki bir yolcu denize düştü. Denizde çırpınan yolcuyu kıyı emniyet ekipleri bota alarak kurtardı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar açıklarında dün öğlen saatlerinde yaşandı. İddiaya göre seyir halinde olan yolcu vapurundaki bir yolcu denize düştü. Denizde çırpınan yolcuyu kurtarmak için vapurdaki vatandaşlar denize can simidi attı. Denize düşen yolcuyu kurtarmak için kıyı emniyet ekipleri devreye girdi. Ekipler, denizde çırpınan yolcuyu bota alarak karaya çıkardı. O anlar vapurdaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.