Geniz eti ve bademcik ameliyatlarında; anestezi, ameliyat sonrası beslenme, okula dönüş süresi ve bademciklerin alınmasının ilerleyen yaşlarda bağışıklık sistemi üzerinde etkisi olup olmayacağı ebeveynlerin sıkça sorduğu başlıklar arasında yer alıyor.

Bademciklerin alınması, çocuğun bağışıklık sistemini zayıflatmaz

KBB Uzmanı Op. Dr. Bekir Oksay, bademciklerin alınmasının ilerleyen yaşlarda ciddi bir sorun oluşturmadığını belirterek, "Bademcikler bağışıklık sisteminin bir parçasıdır ve 18 ay öncesinde bademcik ve geniz eti bağışıklık siteminin gelişimde rol oynar bu yüzden 18 ay öncesi çocuklarda bu ameliyat tercih edilmeyebilir. Bademciklerin alınması, çocuğun bağışıklık sisteminin zayıflayacağı anlamına gelmez. Vücutta mikroplarla savaşan farklı savunma mekanizmaları vardır. Bu nedenle tıbbi gereklilik varsa bademcik ameliyatı, yetişkinlikte bağışıklık açısından ciddi bir sorun oluşturmaz" ifadelerini kullandı.