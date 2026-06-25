İnegöl İcra Dairesi'nin 2024/16 iflas sayılı dosyasında yer alan ilana göre, müflis Enis Koltuk Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının incelenmesi tamamlandı. İcra ve İflas Kanunu'nun 206 ve 207'nci maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli, İnegöl İcra Dairesi'nde alacaklıların incelemesine sunuldu.

İlanda, sıraya, alacağın esasına veya miktarına ilişkin itirazı bulunanların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde İcra ve İflas Kanunu'nun 235'inci maddesi kapsamında gerekli başvuruları yapmaları gerektiği belirtildi.

Öte yandan, iflas sürecine ilişkin ikinci alacaklılar toplantısının 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 14.30'da Ertuğrulgazi Mahallesi Alanyurt Caddesi No:16/1 adresindeki Adliye Ek Hizmet Binası Denetimli Serbestlik Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği açıklandı.

Yetkililer, alacaklıların belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarını ya da kendilerini temsil edecek yetkili bir vekil göndermelerini istedi.