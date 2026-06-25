Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mesut Y. (54), aracının lastiğine hava basarak şişirmeye başladı. Bu sırada lastiğin jantı büyük bir gürültüyle yerinden fırlayarak talihsiz adamın yüzüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Mesut Y.'nin çenesinin kırıldığı öğrenildi. Yaralı, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ