Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Pirinçlik Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde sürüngen gören vatandaşlar, hayvanı yılan sanarak durumu İnegöl İtfaiyesi ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede sürüngenin oluklu kertenkele olduğunu tespit etti. Özel ekipmanlarla güvenli şekilde yakalanan hayvan, yerleşim alanından uzaklaştırıldı.

Vatandaşların merakla izlediği çalışma sonucunda yakalanan oluklu kertenkele, herhangi bir zarar görmeden doğal yaşam alanına salındı.

Yetkililer, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte sürüngenlerin yerleşim alanlarında daha sık görülebileceğini belirterek, vatandaşların bu tür durumlarda hayvanlara müdahale etmek yerine ilgili kurumlara haber vermeleri gerektiğini ifade etti.

Muhabir: Öznur Alkan