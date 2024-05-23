Uyku, her canlı yaşamı için büyük öneme sahiptir. İnsanlar için ise uyku, fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır. Kaliteli bir gece uykusu fiziksel olarak metabolizmanın düzenlenmesinden kalp sağlığına yardımcı olmasına kadar etkiliyken; aynı zamanda zihinsel sağlığın da korumasınayardımcı oluyor.

Öte yandan kalitesiz ve dengesiz bir uyku düzenine sahip kişilerde; dikkatsizlik, algılama ve hafıza sorunları, sanrılar görme, aşırı stres gibi birçok yaşamı olumsuz etkilyecek olumsuz sonuçlar görülebilir.Uzmanlara göre ise yetişkinlerde sağlık seviyesini desteklemek için gerekli olan uyku süresi günlük ortalama altı saattir.

Uyku derinliği neye göre değişir?

Her insanın uyku şekli faklıdır. Bazı insanlar 'tilki uykusu' denen hafif uykuya sahipken bazıları ise derin uykuya sahiptir ve bu kişiler top patlasa uyanmaz. Bunu belirleyen kişisel özelliklerimiz değil, Biyolojik ve çevresel faktörlerdir.

Uyumaya başladığımız ilk evrelerde meydana gelen beyin aktivitesi patlamalarına “uyku iğcikleri” deniyor. Beyindeki elektriksel hareketleri ölçülerek yapılan testte (EEG) uyku iğcikleri ölçülere, miktarlarındaki farklılıkların uyurken sese karşı verilen tepkinin ne kadar değiştiği belirleniyor.

Daha fazla uyku iğciğine sahip kişiler, yüksek seste bile rahatlıkla uyuyabilirken daha az uyku iğciği olanlar, sese daha duyarlı oluyor.

Çevresel faktörlerde etkili

Uykunun derinliğini etkileyen faktörlerden biri de, elbette ki çevresel faktörlerdir. Yumuşak olmayan yatak, gürültülü ortam, stres, kafein ve alkol gibi maddeler bunlara örnektir.

Uykuyu iyileştirmenin yolları nedir?

Düzenli Bir Uyku Saati Belirleyin

Uyku Ortamını Optimize Edin.

Ekranlardan Uzak Durun

Kafein ve Alkolü Sınırlayın

Akşam Yemeği ve Su İçme Saatini Ayarlayın

Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Edin

Rutin Yatma Alışkanlığı Oluşturun

Stresi Yönetin