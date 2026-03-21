Edinilen bilgiye göre İnegöl Domaniç yolu üzerinde İnegöl istikametinden Domaniç istikametine seyir halinde olan Tezcan T.(28) yönetimindeki otomobil ile Gündüzlü Mahallesinden yola çıkış yapmakta olan Sezen D. yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Sezen D. ile aynı otomobilde yolcu konumunda bulunan Sevgi D.(48) ile Fatma D.(19) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç