Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle restoran çalışanları ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine müşterilerden Mustafa K.(22) ile Koray G.(21) bıçaklanarak yaralandı.

Mustafa K. karnından, Koray G. ise sırt ve bacağından yaralanarak kanlar içinde kaldılar. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.