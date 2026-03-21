Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle restoran çalışanları ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine müşterilerden Mustafa K.(22) ile Koray G.(21) bıçaklanarak yaralandı.

218D2B9B 2543 42Ef 99Ca 1026384672B8Mustafa K. karnından, Koray G. ise sırt ve bacağından yaralanarak kanlar içinde kaldılar. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Mehmet Sevinç